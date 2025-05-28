Ліга конференцій

Капітан "синіх" поділився своїми очікуваннями від фіналу Ліги конференцій проти Бетіса.

Захисник та капітан Челсі Ріс Джеймс прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Бетіса.

"Перемога в Лізі конференцій означатиме для мене дуже багато, як і для клубу. Для багатьох гравців це може бути перший трофей. Багато молодих гравців відіграли ключову роль у турнірі, тому це буде багато означати для них.

Пройшло кілька років відколи ми завойовували трофей, і мені хотілося б думати, що це може повернути переможний дух у клуб і допомогти гравцям, які поки що не вигравали так багато у своїй кар'єрі", — наводить слова Джеймса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Бетіс — Челсі відбудеться сьогодні, 28 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.