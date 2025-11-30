Копа Либертадорес

Бразильське дерюі у фіналі завершилось на користь "червоно-чорних".

Напередодні в Лімі на Естадіо Монументаль відбувся фінальний матч Копа Лібертадорес-2025 поміж двома славетними бразильськими клубами — Палмейрасом та Фламенгу.

Максимально напружене протистояння супроводжувалось постійними з’ясовуваннями стосунків поміж футболістів, тож не дивно, що доллю трофею вирішив усього один забитий м’яч.

Його автором посеред другого тайму став досвідчений 34-річний захисник "червоно-чорних" Даніло, який раніше виступав за португальський Порту, мадридський Реал, англійський Манчестер Сіті та туринський Ювентус у Європі.

Палмейрас — Фламенгу 0:1

Гол: Даніло, 67



Палмейрас: Карлос Мігел — Фуко, Гомес, Муріло (Гіай, 78) — Хеллвен (Соса, 78), Вейга (Феліпе Андерсон, 72, Маурісіо, 87), Перейра, Пікерес — Аллан (Торрес, 72), Лопес — Вітор Роке.

Фламенгу: Россі — Варела, Данілу, Лео Перейра, Алекс Сандро — Пульгар, Жоржиньо — Карраскаль, Де Арраскаета (Луїз Араужу, 80), Ліно (Евертон, 68) — Бруно Енріке (Жуніньйо, 85).

Попередження: Вейга, Пікерес, Муріло, Маурісіо — Де Арраскаета, Пульгар, Жоржиньо.