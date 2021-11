В финальном поединке южноамериканского турнира Копа Либертадорес Палмейрас сумел защитить свой титул от посягательств Фламенго в напряженном противостоянии, исход которого пришлось решать в дополнительное время (2:1).

Поскольку очевидно, что противостояние двух команд из Бразилии на поле уругвайского стадиона Сентенерио в Монтевидео не могло получиться никаким иным, кроме как боевым, то и соответствующий уровень напряжения продержался вплоть до последних секунд.

Футболисты не упускали возможностей лишний раз спровоцировать друг друга на конфликт, что в итоге стало причиной достаточно забавного эпизода в конце овертаймов.

Нападающий "зеленейших" Дейверсон, на счету которого и оказался победный мяч его команды, на 120+3-й минуте решил симулировать фол со стороны... главного арбитра матча аргентинца Нестора Питаны!

Представитель Фемиды сопровождал игрока после того, как тот поднялся на ноги по итогам очередного стыка с соперником, и при этом решил сделать подбадривающее похлопывание по спине.

Дейверсон в ответ оглянулся, увидел, что рядом стоит главный арбитр, и подумал, что это соперник нанес ему "коварный удар со спины", после чего завалился на газон в попытке симуляции.

He was trying to get a red card for the referee 😭😂😭 pic.twitter.com/XaYSuAjv0L