Копа Либертадорес

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В финальном поединке Кубка Либертадорес вечером накануне встретились два бразильских коллектива — Палмейрас и Фламенго, и при этом номинальные хозяева стадиона Сентенерио являлись действующими обладателями трофея.

Они же — вышли вперед уже на самом старте поединка, после чего соперники сумели отыграться лишь в заключительной фазе основного времени. Игра постепенно перешла в овертайм, где "зеленейшие" вышли вперед вновь, но больше своего преимущества не упускали.

Обзор матча:

Церемония награждения:

Палмейрас — Фламенго 2:1

Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 95 — Габриэль Барбоза, 72

Палмейрас: Вевертон — Майки (Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113) — Данило (Каррейро, 70) — Зе Рафаэль (Данило, 82), Дуду (Уэсли, 77), Вейга (Дейверсон, 91), Скарпа — Рони.

Фламенго: Алвес — Исла (Матеузиньо, 79), Кайо, Луис, Фелипе Луис (Рене, 32) — Арао, Перейра (Педро, 111) — Рибейро (Михаэль, 63), де Арраскаэта (Витиньо, 111), Пинто (Кенеди, 91) — Габриэль Барбоза.

Предупреждения: Пикерес, Гомес, Мело — Кайо, Габриэль Барбоза, де Арраскаэта.