Венгерский клуб прервал аренду Даниила Игнатенко.
Даниил Игнатенко, фото ФК Ференцварош
31 января 2020, 21:03
Руководство Ференцвароша решило вернуть полузащитника Даниила Игнатенко в Шахтер не дожидаясь срока окончания аренды — сообщил официальный сайт венгерского клуба.
Причины, по которым "фради" решили прервать аренду, рассчитанную до конца сезона-2019/20, не сообщаются.
За Ференцварош Игнатенко сыграл 23 матча во всех турнирах (1 гол).
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.