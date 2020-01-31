Другое

Венгерский клуб прервал аренду Даниила Игнатенко.

Руководство Ференцвароша решило вернуть полузащитника Даниила Игнатенко в Шахтер не дожидаясь срока окончания аренды — сообщил официальный сайт венгерского клуба.

Причины, по которым "фради" решили прервать аренду, рассчитанную до конца сезона-2019/20, не сообщаются.

За Ференцварош Игнатенко сыграл 23 матча во всех турнирах (1 гол).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.