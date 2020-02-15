Украина

Украинский защитник привлек внимание польского клуба.

Защитник Шахтера Богдан Бутко может в ближайшее время стать игроком польского Гурника, сообщает портал Sport.pl.

Гурник согласился отпустить защитника Бориса Секулича в Чикаго Файр, а на его место намерен приобрести Бутко. Украинский игрок утратил место в составе "горняков" и хочет получать регулярную игровую практику, чтобы иметь возможность сыграть на Евро-2020.

Зимнее трансферное окно закрывается в Польше 2 марта.

В текущем сезоне 29-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "оранжево-черных".

Ранее сообщалось, что Шахтер вернул защитника Игоря Кирюханцева в Мариуполь.

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