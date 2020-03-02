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Команда Дэвида Бэкхема минимально уступила Лос-Анджелесу.

Футбольный клуб Интер Майами, совладельцем которого является легендарный английский футболист Дэвид Бэкхем, дебютировал в МЛС в гостевом матче против Лос-Анджелеса.

Игроки клуб из Флориды являлись безоговорочными аутсайдерами, однако им удалось избежать разгрома, минимально уступив сопернику со счетом 1:0.

Таким образом, первый матч команды Бэкхема в МЛС завершился поражением, однако английский функционер не скрывает планов пригласить в Интер звезд мирового футбола, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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