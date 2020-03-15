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Капитан Селтика не планирует завершать карьеру.

Полузащитник Селтика Скотт Браун заявил о том, что по-прежнему чувствует силы для выступлений на высоком уровне, и рассказал, когда может завершить карьеру.

"Все говорят о том, что я становлюсь старше, но мне нравится этот вызов. Я все еще могу выступать на том же уровне, что и остальные, поэтому мне нужно стараться поддерживать свою лучшую форму и участвовать в матчах настолько долго, насколько смогу.

Однажды мои ноги отпадут. Думаю, это будет мой конец. Я просто не смогу догнать соперника на бровке и тогда пойму, что пора завершать.

Но на данный момент думаю, я нахожусь в той же форме, как и всегда. Пока я буду приносить результат, а мы будем выигрывать, то я буду продолжать выступать", – рассказал 34-летний игрок в интервью Sky Sports.

Браун выступает в составе Селтика с 2007 года, перейдя из Хиберниана. В текущем сезоне хавбек провел 50 поединков в футболке "обручей", отличившись пятью голами и одним ассистом.

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