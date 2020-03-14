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Менеджер "обручей" поделился мнением о сложившейся ситуации.

Главный тренер Селтика Нил Леннон заявил о том, что Селтику нужно отдать чемпионский титул, если чемпионат Шотландии не будет возобновлен.

Накануне Федерация футбола Шотландии приняла решение приостановить местный чемпионат из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус: что это и как он влияет на футбол

"Мы бы стали чемпионами, мы впереди на 13 очков. Данди Юнайтед нужно повысить.

В случае, когда чемпионат отменяется или останавливается, нужно брать среднее количество очков, и это сделает нас чемпионами. Мы уже провели более 30 туров, у нас уже не заберут тутил.

Отдадут ли его Ливерпулю? Я в этом очень сомневаюсь", – приводит слова Леннона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Марьян Швед готов обсудить уход из Селтика следующим летом.

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