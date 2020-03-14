Менеджер "обручей" поделился мнением о сложившейся ситуации.
Нил Леннон, Getty Images
14 марта 2020, 06:49
Главный тренер Селтика Нил Леннон заявил о том, что Селтику нужно отдать чемпионский титул, если чемпионат Шотландии не будет возобновлен.
Накануне Федерация футбола Шотландии приняла решение приостановить местный чемпионат из-за угрозы распространения коронавируса.
Коронавирус: что это и как он влияет на футбол
"Мы бы стали чемпионами, мы впереди на 13 очков. Данди Юнайтед нужно повысить.
В случае, когда чемпионат отменяется или останавливается, нужно брать среднее количество очков, и это сделает нас чемпионами. Мы уже провели более 30 туров, у нас уже не заберут тутил.
Отдадут ли его Ливерпулю? Я в этом очень сомневаюсь", – приводит слова Леннона Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Марьян Швед готов обсудить уход из Селтика следующим летом.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.