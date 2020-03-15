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Эпидемия COVID-19 влияет не только на сроки проведения турниров.

В связи с эпидемией коронавируса футбольные турниры по всей планете откладываются на неопределенный срок, поэтому вполне логичным было бы изменить сроки трансферных окон — считает Football Italia.

Есть надежда на то, что эпидемия пойдет на спад к маю, поэтому та же Серия А рассчитывает доиграть чемпионат до конца июня, если УЕФА все же решит перенести Евро-2020 на следующий год. Если так и произойдет, то летнее трансферное окно откроется не в июле, а в августе.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает вариант с проведением "финалов четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а не откладывать турниры на более поздний срок.

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