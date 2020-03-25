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Хорватскому футбольному союзу удалось продемонстрировать впечатляющие результаты за два дня.

Хорватский футбольный союз объявил о том, что ему удалось собрать 4,2 млн кун (около 550 тысяч евро) на борьбу с последствиями землетрясения в стране и коронавирусом.

"Менее, чем за два дня, мы собрали более полумиллиона евро на борьбу с эпидемией и последствиями землетрясения. Вот поэтому мы и называем нашу команду и болельщиков семьей", — говорится в заявлении ХФС.

22 марта в Хорватии произошло землетрясение силой около 5,4 балла по шкале Рихтера, ставшее самым разрушительным для Загреба за 140 лет.

Также в стране были подтверждены 382 случая заражения коронавирусом. Летальных исходов, по официальным данным, нет.