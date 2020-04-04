Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-Сектор" Football.ua публикует материал Андрея Вовка, в котором наш читатель составил рейтинг лучших сборных мира.

Существует немало разных систем ранжирования национальных сборных по футболу. Официальный же рейтинг – рейтинг ФИФА. Он особенно важен перед жеребьевкой финальной части чемпионата мира, ведь места в первой корзине занимают сильнейшие на тот момент сборные рейтинга.

Всем известно, что главным событием в мире футбола (а может и в мире спорта) является именно чемпионат мира, который проводится каждые 4 года. Этот турнир за почти 100-летнюю историю удалось выиграть лишь восьми сборным. При этом, участие в финальной стадии принимали 78 действующих членов ФИФА и пять недействующих (СССР, Чехословакия, Югославия, ГДР, Сербия и Черногория).

Я решил составить рейтинг сборных, которые хотя бы один раз становились сильнейшими в мире или на своем континенте. Таких сборных оказалось 52. С первой восьмеркой все ясно: сборные, выигрывавшие кубок мира. Это первый показатель. Победить один раз на чемпионате мира, пожалуй, лучше, чем выиграть несколько раз континентальное первенство. А вот второй показатель силы сборной в рейтинге – как раз количество побед на континенте.

Третий показатель – победы на кубке конфедераций, который уже успели упразднить. В случае абсолютно равных показателей у двух или нескольких сборных учитывались их выступления на чемпионатах мира – чем дальше удалось дойти на ЧМ, тем выше сборная в рейтинге.

Итак, вашему вниманию рейтинг сборных, чьи капитаны хотя бы один раз в истории поднимали над головой трофей чемпионата мира или континентального первенства:

Сокращения:

ЧМ-Чемпионат мира

ЧЕ-Чемпионат Европы

КАН-Кубок африканских наций

КАз-Кубок Азии

КАм-Копа Америка

ЗКК-Золотой кубок КОНКАКАФ

ОФК-Кубок наций ОФК

КК-Кубок конфедераций

ГЭ-групповой этап

1. Бразилия 5 ЧМ / 9 КАм / 4 КК

2. Германия 4 ЧМ / 3 ЧЕ / 1 КК

3. Италия 4 ЧМ / 1 ЧЕ

Как видим, уверенно лидирует Бразилия Даже если Италия или Германия в ближайшем будущем выиграют кубок мира и сравняются по этому показателю с жёлто-зелёными, всё равно южноамериканцы останутся на вершине благодаря девяти успехам на Копа Америка.

4. Уругвай 2 ЧМ / 15 КАм

5. Аргентина 2 ЧМ / 14 КАм / 1 КК

6. Франция 2 ЧМ / 2 ЧЕ / 2 КК

7. Испания 1 ЧМ / 3 ЧЕ

8. Англия 1 ЧМ

9. Мексика 11 ЗКК / 1 КК

Аргентине осталось добыть одну победу на кубке мира или на континенте, чтобы потеснить своего давнего соперника Уругвай с четвертого места. А вот сразу за большой восьмеркой расположилась Мексика благодаря многочисленным успехам в Золотом кубке КОНКАКАФ.

10. Египет 7 КАН

11. США 6 ЗКК

12. Камерун 5 КАН / 1/4 ЧМ (1990)

13. Австралия 1 КАз / 4 ОФК / 1/8 ЧМ (2006)

15. Новая Зеландия 5 ОФК / ГЭ ЧМ (1982, 2010)

16. Гана 4 КАН / 1/4 ЧМ (2010)

17. Япония 4 КАз / 1/8 ЧМ (2002, 2010, 2018)

18. Коста-Рика 3 ЗКК / 1/4 ЧМ (2014)

19. Нигерия 3 КАН / 1/8 ЧМ (1994, 1998, 2014)

20. Саудовская Аравия 3 КАз / 1/8 ЧМ (1994)

21. Иран 3 КАз / ГЭ ЧМ (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)

22. Чили 2 КАм / Бронза ЧМ (1962)

23. Корея 2 КАз / 1/2 ЧМ (2002)

24. Парагвай 2 КАм / 14 ЧМ (2010)

25. Перу 2 КАм / ¼ ЧМ, 1/8 не было (1970)

26. Алжир 2 КАН / 1/8 ЧМ (больше никогда из группы не выходили) (2014)

Парагвай и Перу по 2 раза выиграли Копа Америка, а наивысшим достижением обеих сборных на кубках мира является стадия ¼ финала. Но если перуанцы, пройдя групповой этап, сразу оказались в ¼, то парагвайцы перед этой стадией успешно сразились в 1/8 с Японией. За счёт этого "гуарани" заняли в нашем рейтинге 24 место, а перуанцы расположились строчкой ниже.

У Инков, правда, был еще один удачный чемпионат мира. Дело было в Аргентине в 1978 году. Заняв первое место в группе с Нидерландами, Шотландией и Ираном, во втором групповом этапе (такой был в то время формат финальной стадии) провалились, проиграв всем соперникам с общим счетом 0 – 10. А вот сборную Алжира в нашем рейтинге мы разместили ниже перуанцев по той причине, что африканцам всего один раз удалось преодолеть групповой этап чемпионата мира.

27. Кот’д-Ивуар 2 КАН / ГЭ (2006, 2010, 2014)

28. Канада 2 ЗКК / ГЭ ЧМ (4 место, разница мячей 0 – 5) (1986)

29. ДР Конго 2 КАН / ГЭ ЧМ ( 4 место, разница мячей 0 – 14) (1974)

30. Дания 1 ЧЕ / 1 КК

31. Нидерланды 1 ЧЕ / Серебро ЧМ (1974, 1978, 2010)

32. Чехословакия 1 ЧЕ / Серебро ЧМ (1934, 1962)

33. Португалия 1 ЧЕ / Бронза ЧМ (1966)

34. СССР 1 ЧЕ / ½ ЧМ (1966)

35. Колумбия 1 КАм / ¼ ЧМ (2014)

36. Греция 1 ЧЕ / 1/8 ЧМ (2014)

37. Марокко 1 КАН / 1/8 ЧМ (из группы можно было выйти с 3-го места) (1986)

Сборные Греции и Марокко по разу выиграли континентальное первенство и единожды сумели выйти из группы на чемпионатах мира. Однако европейцев мы оценили выше, поскольку накал страстей, если угодно, в их группе был сильней, в то время как африканцы могли чувствовать себя более раскованно, рассчитывая даже на 3-е место в группе (в 1986 году в финале мундиаля принимали участие 24 сборные, а формат розыгрыша был такой же, как у современного чемпионата Европы).

38. Тунис 1 КАН / ГЭ ЧМ (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)

39. ЮАР 1 КАН / ГЭ ЧМ (лучший показатель – 3 место в группе, 4 очка) (1998, 2002, 2010)

По-настоящему не везёт на чемпионатах мира сборной ЮАР. Все три раза команда занимала третье место в группе. Причем в 2002 году африканцы пропустили вперед сборную Парагвая, которая оказалась лучше лишь благодаря большему количеству забитых мячей (шесть у Парагвая и пять у ЮАР).

40. Гондурас 1 ЗКК ГЭ ЧМ (лучший показатель – 4 место в группе, 2 очка) (1982, 2010, 2014)

41. Боливия 1 КАм / ГЭ ЧМ (лучший показатель – 4 место в группе, 1 очко) (1930, 1950, 1994)

42. Израиль 1 КАз / ГЭ ЧМ (4 место в группе, 2 очка) (1970)

43. Ирак 1 КАз / ГЭ ЧМ (4 место в группе, 1 очко, разница мячей 1 – 4) (1986)

44. Кувейт 1 КАз / ГЭ ЧМ (4 место в группе, 1 очко, разница мячей 2 – 6) (1982)

45. Гаити 1 ЗКК / ГЭ ЧМ (4 место в группе, 0 очков, разница мячей 2 – 14) (1974)

46-52. Гватемала 1 ЗКК

46-52. Замбия 1 КАН

46-52. Катар 1 КАз

46-52. Конго 1 КАН

46-52. Судан 1 КАН

46-52. Таити 1 ОФК

46-52. Эфиопия 1 КАН

Вот так выглядит рейтинг команд, которые в разные времена становились победителями самых престижных мировых футбольных первенств среди национальных сборных. Надеемся, что и сборная Украины в недалеком будущем сможет завоевать один из двух титулов (чемпиона мира или Европы) и навеки вписать своё имя в историю футбола.

Андрей Вовк, читатель Football.ua

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