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Новым владельцем Остенде стала компания Pacific Media Group.

У Остенде появился шанс на выживание в профессиональном футболе после того, как американо-швейцарский инвестиционный фонд PMG согласовал покупку клуба с его прежними хозяевами, компанией Alychlo — сообщил официальный Твиттер "парней с побережья".

В чемпионате Бельгии, который не был доигран из-за карантина, но таблица после 29-го тура официально была признана итоговой, Остенде занял предпоследнее место и избежал вылета из высшего дивизиона.

Однако клуб не смог пройти аттестацию на следующий сезон из-за того, что, как выяснилось, главным акционером компании Alychlo является президент Андерлехта Марк Куке. Так что налицо конфликт, с которым в последние годы активно борются ФИФА и УЕФА. Если бы ситуация не изменилась, Остенде лишили бы профессионального статуса и отправили в первую аматорскую лигу.

В связи со сменой владельца Остенде с большой вероятностью сохранит свой профессиональный статус и место в Про-Лиге, но при условии, что при повторном прохождении лицензирования не выяснятся другие неприемлемые детали.

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