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Многие украинские футболисты выступают в Лиге Жюпиле.

Официальный сайт первенства Бельгии сообщил о временной отмене поединков чемпионата в связи со стремительным распространением коронавируса в Европе.

Данное решение было принято Советом национальной безопасности, а также Кабинетом Министров здравоохранения и внутренних дел страны.

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Таким образом, чемпионат Бельгии возобновится не раньше 3 апреля. Стоит отметить, что в Лиге Жюпиле выступают многие украинские футболисты, однако из-за сложившейся ситуации они возьмут незапланированную паузу.

Напомним, что ранее розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Франция и другие страны. В Англии решение касательно отмены спортивных соревнований пока остается открытым.

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