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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Футбольный сезон возвращается, а новостей становится постепенно больше. Главное за 21 мая:

Исполнительный комитет УАФ выбрал восемь стадионов, которые смогут принимать матчи национальной сборной Украины.

Сезон Первой лиги не будет доигран так, как планировалось изначально. Формат соревнования будет определен позже.

Что касается Второй лиги, то принято решение не продолжать чемпионат.

Adidas приготовил для Арсенала новую форму – в Сети уже появилось фото.

Серия А разработала план, как футболисты будут добираться на футбольные матчи с соблюдением жестких правил безопасности.

Более подробно – смотрите в главных новостях за 21 мая 2020 года.