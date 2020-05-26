Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.
Златан Ибрагимович, getty images
26 мая 2020, 06:15
Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.
В очередном видео за 25 мая:
- Украинская Премьер-лига стартует 30-го мая, а вскоре станет известен календарь ближайших туров.
- Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал об ориентировочных датах возобновления чемпионата.
- Форвард Милана Златан Ибрагимович может повесить бутсы на гвоздь, так как швед получил серьезную травму.
- Английская Премьер-лига, вероятно, возобновит поединки 26-го июня.
Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 24 мая.