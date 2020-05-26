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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Вашему вниманию новости за прошедший день в мире футбола.

В очередном видео за 25 мая:

- Украинская Премьер-лига стартует 30-го мая, а вскоре станет известен календарь ближайших туров.

- Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал об ориентировочных датах возобновления чемпионата.

- Форвард Милана Златан Ибрагимович может повесить бутсы на гвоздь, так как швед получил серьезную травму.

- Английская Премьер-лига, вероятно, возобновит поединки 26-го июня.

Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 24 мая.