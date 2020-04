Англия

Фулбэк Арсенала поведал о переезде из Шотландии.

Крайний защитник Арсенала Киран Тирни заявил, что покинуть Селтик и переехать в лондонскую команду было очень сложным решением.

"Я бы сказал, что покинуть Селтик было самым трудным решением, которое мне когда-либо приходилось принимать, и я знал, что всегда буду скучать по Селтику, независимо от того, что случится в жизни

"Тем не менее, я получил шанс сыграть за Арсенал. В тот момент было проблемой, что, когда я услышал об этом, я просто с нетерпением ждал трансфера", — сказал Тирни в Reddit Ask Me Anything.

Ранее шотландский футболист поведал о том, что травма плеча, полученная в декабре, стала тяжелейшим моментом в карьере.