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Лех завершил первый этап чемпионата Польши победой над Короной из Кельце.

Поединок 30-го тура первенства Экстраклясы против Короны закончился разгромной победой Леха, в составе которого выступают украинцы Богдан Бутко и Владимир Костевич.

Все три гола в матче записал на свой счет датчанин Кристиан Гиткьяр. Бутко провел на поле весь матч, а Костевич так и остался в запасе.

На этом завершился первый этап чемпионата Польши, по итогам которого Лех разделил 3-4 места, и теперь вместе с Легией, Пястом, Шленском, Краковией, Погонем, Ягеллонией и Лехией продолжит борьбу за титул и места в еврокубках.

В сезоне-2019/20 Костевич сыграл за Лех 25 матчей в чемпионате (2122 минуты, 0 голов), а Бутко — 6 матчей (527 минут, 0 голов)