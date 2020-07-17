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Умар Соле продолжит карьеру в австрийской Бундеслиге.

РБ Зальцбург приобрел у Лиона защитника Умара Соле — сообщили официальный сайт Лиона и официальный Твиттер РБ Зальцбург.

Контракт с 20-летним Умаром подписан до лета 2025 года. Австрийцы заплатили французам 4,5 миллиона евро и, возможно, заплатят еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также Лиону полагается 15% от возможной будущей перепродажи Соле.

OFFIZIELL: Oumar #Solet wechselt an die Salzach! Der 20-jährige Innenverteidiger kommt von Olympique Lyon und unterschreibt bis Sommer 2025. #WirSindZukunft pic.twitter.com/Gaw6FwQZzI — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 17, 2020

Воспитанник Лаваля провел 14 матчей во всех турнирах в составе первой команды родного клуба, а вот за Лион сыграл лишь 4 поединка.