Умар Соле продолжит карьеру в австрийской Бундеслиге.
Умар Соле, фото РБ Зальцбург
17 июля 2020, 23:25
РБ Зальцбург приобрел у Лиона защитника Умара Соле — сообщили официальный сайт Лиона и официальный Твиттер РБ Зальцбург.
Контракт с 20-летним Умаром подписан до лета 2025 года. Австрийцы заплатили французам 4,5 миллиона евро и, возможно, заплатят еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также Лиону полагается 15% от возможной будущей перепродажи Соле.
Воспитанник Лаваля провел 14 матчей во всех турнирах в составе первой команды родного клуба, а вот за Лион сыграл лишь 4 поединка.