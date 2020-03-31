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По инициативе футболистов РБ Зальцбург создаст фонд для поддержки страдающих от пандемии COVID-19.

Футболисты РБ Зальцбург единогласно и добровольно приняли решение отказаться от части своих зарплат для помощи людям в стране — сообщил официальный сайт клуба.

"Мы выражаем восхищение нашими игроками за их инициативу и ответственность, – заявил коммерческий директор РБ Зальцбург Штефан Райтер. – Это была их идея, а затем уже вместе мы решили, как эту инициативу оформить. Мы создадим фонд, который будет оказывать поддержку компаниям, организациям или конкретным людям, нуждающимся в срочной помощи. Кто именно будет получать помощь, будет решать совет команды".

Конкретная величина сокращения зарплат не сообщается, но упоминается, что ежемесячно созданный фонд будет получать шестизначную сумму.

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