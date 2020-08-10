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Football.ua выделяет главные трансферы в период с 3 августа по 9 августа.

Минувшая неделя подарила несколько очень интересных трансферов. Помимо признанных игроков трансферного рынка в лице Манчестер Сити, свое слово сказали и украинские команды. Более того, "новый дом" нашел один из богатейших футболистов — Алексис Санчес.

В данном материале также поговорим о скандальном Ферране Торресе, оптимальном переходе Натана Аке, неоднозначной смене клубной прописки Денисом Фаворовым и еще одном украинце в Бельгии.

Манчестер Юнайтед наконец-то смог расстаться с Алексисом Санчесом. Манкунианцы отдали за чилийца Генриха Мхитаряна, сделали сумасшедшую зарплату и красиво представили, только вот отплатить за это Санчес не смог даже на каплю. Нападающий с первых дней пребывания в новой команде был не в лучшем эмоциональном состоянии, что не давало игроку показать себя во всей красе.

В целом, переход чилийца изначально выглядел странным, ведь на его позиции уже были Маркус Рашфорд и Антони Мартиаль. Аренда в Интер вдохнула вторую жизнь в Санчеса, но даже под руководством Антонио Конте он не показывает себя тем игроком, который в свое время был в Барселоне и Арсенале.

Оле-Гуннар Солскьяер проводит чистку состава и в клубе решились отпустить игрока свободным агентом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Чилийцу, правда, пришлось выплатить 7,5 миллионов фунтов. Нужный шаг, но, наверное, можно было выручить за Санчеса хоть какие-то деньги. Манчестер Юнайтед данный переход пойдет явно на пользу. Что от Алексиса получит Интер - вопрос открытый.

В своем юном возрасте Ферран Торрес уже запомнится болельщикам в качестве несколько скандального футболиста. Долго ходила информация, что Валенсия не может договориться с игроком о новом контракте, а потому его придется продавать, а уж кандидатов на то, чтобы переманить талантливого полузащитника было очень много.

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Только вот после ухода из Валенсии открылось много сторонней информации. Испанца выставили на трансфер, но вызвано это было его же поведением. Торрес требовал, чтобы Питер Лим лично вел с ним переговоры. Так бы продемонстрировали важность Феррана. А еще молодой игрок хотел получить капитанскую повязку и не лучшим образом высказывался о Парехо. Как вам такое?

Понятно, что в стане "летучих мышей" сейчас происходит полнейший бардак. Владелец наигрался в футбольную команду, выгоняет многолетнего лидера Дани Парехо, а тут еще какой-то юнец "качает права". Все это привело к переходу в Манчестер Сити за 23 миллиона евро + бонусы. Сумма достигнет порядка 35 миллионов евро, что можно назвать удачной сделкой для всех сторон.

Манчестер Сити первым делом взялся за поиск центрального защитника на грядущий сезон. В списке фигурировали Кулибали и Шкриниар, но "горожане" сделали все быстро, экономнее и проще. 45 миллионов евро и вы получаете защитника, который уже на хорошем счету в Англии и не будет нуждаться в адаптации.

Трансферная стоимость Кулибали и Шкриниара могла достичь порядка 80-90 миллионов евро, а потому на сэкономленные деньги Манчестер Сити может подписать еще одного добротного игрока. Натан Аке весь сезон казался одним из тех игроков, который пойдет на повышение, а вылет Борнмута из АПЛ лишь ускорил этот процесс.

Хотелось бы через несколько лет поставить Богдан Михайличенко в один список с Русланом Малиновским и Романом Яремчуком, которые смогли раскрыться в чемпионате Бельгии. Полузащитник уже показывает себя во всей красе в Италии, а нападающий ждет приглашения от более сильного клуба. Ранее, например, поговаривали о Роме.

Михайличенко очень важен был этот переход, чтобы прогрессировать. Кажется, он достиг потолка на уровне Зари, а получить вызов в сборную при Миколенко и Соболе пока что довольно трудно. По интервью руководства Андерлехта заметно, что на Богдана рассчитывают и ждут от него многого, а мы будем надеяться, что у него все получится.

Единственный трансфер из нашего ТОПа, который вызывает большие вопросы относительно целесообразности. С точки зрения Зари все понятно — команда на правах свободного агента подписала сильного футболиста, опытного капитана и ментального лидера. Однако как объяснить поведение Десны в данной ситуации?

"Северяне" не захотели продлевать соглашение со своим лидером, который и так получал в команде одну из самых маленьких зарплат. Фаворов в интервью объяснил, что хотел остаться в Десне, но руководство указало ему на дверь. Причины не разглашаются, логики не наблюдается.

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Первое впечатление от перехода было с неоднозначным отношением к самому игроку, но после появления большего количества информации в голове лишь одно: Десна, что с тобой?".

Бонус. Андреа Пирло. Из Ювентуса U-23 в Ювентус.

Андреа Пирло 8-го августа поспал после обеда, поиграл в PlayStation, а вечером возглавил Ювентус. А если серьезно, то итальянец за неделю показал себя в дубле и пошел на повышение... А если вообще серьезно, то все ждали Симоне Индзаги или Маурисио Почеттино, но будет, однозначно, интересно.