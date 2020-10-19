Богдан Михайличенко сделал результативную передачу в поединке девятого тура чемпионата Бельгии.

Украинский защитник ассистировал на Тау с левого фланга под занавес первой половины игры.

Напомним, что ранее Филиппов забил дебютный гол за Сент-Трюйден, Макаренко принес победу Кортрейку.