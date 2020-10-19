Другое 19 октября 2020, 01:22 Михайличенко отметился дебютным ассистом за Андерлехт Украинский защитник совершил результативное действие. 19 октября 2020, 01:22 Богдан Михайличенко сделал результативную передачу в поединке девятого тура чемпионата Бельгии. Украинский защитник ассистировал на Тау с левого фланга под занавес первой половины игры. Напомним, что ранее Филиппов забил дебютный гол за Сент-Трюйден, Макаренко принес победу Кортрейку. Люди Богдан Михайличенко Команды Андерлехт Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте