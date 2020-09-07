Лига наций

Главный тренер сборной Украины уже думает о следующих поединках.

Сборная Украины во втором туре Лиги наций на выезде уступила Испании 0:4. Дубль оформил Серхио Рамос, еще по мячу забили Ансу Фати и Ферран Торрес.

"Нельзя пропускать на первых минутах. Но так получилось, это футбол", — отметил левый защитник сборной Украины Богдан Михайличенко в эфире Великого футбола.

"Сегодня 90 минут работал в защите. Было тяжело, потому что испанцы вдвоем приходили на фланг. Ты бежишь на одного – он отдал, и так всю игру".

"Успел ли Андрей Шевченко что-то сказать? Чтобы мы сильно не расстраивались и готовились дальше".

Следующий поединок Лиги наций сборная Украины сыграет 10 октября против Германии, а затем 13 октября встретится с испанцами.