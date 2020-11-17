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Команда Руслана Ротаня не смогла квалифицироваться на молодежный Евро-2021.

В заключительном поединке квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы, который состоится в следующем году, сборная Украины U-21 разгромила одногодок из Северной Ирландии со счетом 3:0, однако данный матч ничего не решал с точки зрения турнирных задач.

Еще в октябре подопечные Руслана Ротаня потеряли шансы квалифицироваться на Евро-2021 после минимального поражения от той же Северной Ирландии, поэтому рассчитывать украинцам можно было только на третью позицию.

В последних двух матчах молодежная сборная Украины добыла две победы, благодаря чему набрала 16 пунктов и заняла третью строчку с отрывом в три очка от Финляндии U-21. Тем не менее, выступления на этом турнире для нашей команды подошли к своему завершению.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Северная Ирландия U-21 — Украина U-21 вы можете на Football.ua.