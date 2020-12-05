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В FIFA заявили, что расширение количества участников турнира будет возможным нескоро.

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о том, когда может измениться формат Клубного чемпионата мира.

По его словам, соревнование будет проходить в привычном формате еще как минимум год, но изменения в формате турнира будут произведены как можно скорее. В частности, FIFA расширит количество участников до 24 команд, но в связи с пандемией коронавируса и сжатым графиком игр в следующем году такие изменения будут невозможными.

По тем же причинам на 2021 год был перенесен Клубный чемпионат мира–2020, который должен состоятся в феврале будущего года в Катаре.

Клубный чемпионат мира-2021 также состоится в следующем году и пройдет в декабре в старом формате с шестью или семью участниками в Японии.

Только после этого FIFA сможет провести турнир в новом формате, расширив количество участников до 24-х.

"Первый Клубный чемпионат мира в новом формате пройдет в Китае. Мы еще не знаем точных дат, но это будет лучший турнир на свете", — приводит слова президента FIFA Football Italia.

Ранее сообщалось, что некоторые матчи ЧМ-2022 помимо Катара могут пройти в Кувейте и Омане.