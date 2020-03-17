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Международная федерация футбола скоординирует свой календарь с учетом переноса Евро-2020 и Копа Америка 2020.

ФИФА приняла решение учесть переносы Евро-2020 на июнь-июль 2021 года и Копа Америка 2020 на те же сроки, и изменить свой календарь таким образом, чтобы все турниры не мешали друг другу.

В официальном обращении президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что это решение относится к срокам проведения Кубка Конфедераций 2021 и Клубных чемпионатов мира 2020-го и 2021 годов.

В настоящий момент даты переносов турниров ФИФА неизвестны, но в ближайшее время Международная федерация футбола найдет для них оптимальные "окна".

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса ФИФА перенесла старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке и разрешила клубам не отпускать игроков в сборные, пока COVID-19 не отступит.

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