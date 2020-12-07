Путь на основную часть Мундиаля для национальной команды будет трудным.
Сборная Украины, getty images
07 декабря 2020, 20:59
По итогам жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира-2022 года сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
Официальный сайт УЕФА, при представлении всех групп провел опрос своих читателей относительно самой сложной группы.
Помимо группы с Украиной, в опрос включили группу G (Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия и Гибралтар) и H (Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта).
На Football.ua доступны все группы отборочного цикла чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.