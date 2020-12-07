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Путь на основную часть Мундиаля для национальной команды будет трудным.

По итогам жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира-2022 года сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Официальный сайт УЕФА, при представлении всех групп провел опрос своих читателей относительно самой сложной группы.

Помимо группы с Украиной, в опрос включили группу G (Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия и Гибралтар) и H (Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта).

На Football.ua доступны все группы отборочного цикла чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.