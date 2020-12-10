Команды почтут память ушедшего из жизни итальянского нападающего.
Паоло Росси, Getty images
10 декабря 2020, 16:28
Все поединки заключительного тура групповой стадии Лиги Европы будут начинаться с минуты молчания, сообщает Twitter УЕФА.
Таким образом УЕФА решил почтить память легендарного итальянского футболиста Паоло Росси, который ушел из жизни в возрасте 64-х лет в результате продолжительной болезни.
Росси забил 20 голов в 48 матчах за сборную Италии и 82 гола в 214 матчах итальянской Серии А. Футболист является обладателем Золотого мяча-1982.
Итальянская федерация футбола (FIGC) уже заявила, что флаги страны и организации в ее штаб-квартире в Риме и ее техническом центре во Флоренции будут приспущены в честь траура.
Напомним, что в конце ноября скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, что вызвало волну траурных мероприятий по всему миру.