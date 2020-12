Все поединки заключительного тура групповой стадии Лиги Европы будут начинаться с минуты молчания, сообщает Twitter УЕФА.

Таким образом УЕФА решил почтить память легендарного итальянского футболиста Паоло Росси, который ушел из жизни в возрасте 64-х лет в результате продолжительной болезни.

A moment of silence will be held at all UEFA matches today, following the death of Italy's World Cup hero, Paolo Rossi.



Top scorer at the 1982 tournament, Rossi netted 20 times in 48 matches for the Azzurri.