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Легенда японского футбола замахнулся на обновление собственного рекорда.

Как сообщает официальный сайт японского клуба Йокогама, легендарный нападающий Кадзуеси Миура поставил подпись под очередным продлением контракта с командой.

Наиболее возрастной игрок в истории японской лиги проведет свой 36 сезон в карьере.

В прошлом футбольном году он провел на поле 185 минут, приняв участие в шести поединках. Результативных действий с его стороны не было.

"Мы продлили наш контракт с Йокогамой на сезон-2021. В прошлом году, из-за влияния нового коронавируса, мир оказался в сложной ситуации, но мы вновь способны играть в футбол благодаря усилиям врачей по всему миру.

Я все еще хорошо себя чувствую на поле, поэтому могу продолжать играть. Я слишком мало сыграл в прошлом сезоне, но мое стремление и страсть к футболу от этого только возрастают. В этом сезоне я сыграю больше игр и внесу свой вклад в новые успехи команды. Буду работать над этим каждый новый день", — прокомментировал продление контракта сам игрок.

На данный момент в японской Лиге Джей проходит зимнее межсезонье, а в прошедшем розыгрыше национального первенства Йокогама заняла 15- е место из 18 команд-участниц.

За 35 сезонов Миура провел 753 матча на клубом уровне и забил 221 гол.