Украинский форвард Гента Роман Яремчук заработал одиннадцатиметровый для своей команды, однако реализовать его партнеру не удалось.
Роман Яремчук, ФК Гент
17 января 2021, 18:59
Гент принимал Антверпен в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии.
В начале второй половины встречи при счете 0:0 украинский форвард Роман Яремчук заработал для своего клуба пенальти, однако Свен Кумс не сумел его реализовать.
Позднее, хавбек Антверпена вывел гостей вперед, на что Гент так и не ответил. Поединок завершился со счетом 0:1.
Вашему вниманию видео фола на Яремчуке:
Ранее главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук высказал свое мнение о вероятном уходе из команды нападающего Романа Яремчука.