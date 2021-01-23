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Якоб Бруун Ларсен продолжит карьеру в Бельгии.

Хоффенхайм и Андерлехт согласовали трансфер Якоба Брууна Ларсена — сообщил официальный сайт бельгийского клуба.

22-летний датчанин, который может сыграть в качестве вингера на обоих флангах (чаще — левом) или на острие атаки, будет выступать за Андерлехт на правах аренды до окончания сезона-2020/21.

Игрок национальной сборной Дании (1 матч, 0 голов) ранее выступал за Боруссию Д (41 матч во всех турнирах, 3 гола), Штутгарт (4, 0) и Хоффенхайм (15, 0).

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