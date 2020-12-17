Украина

Президент львовского клуба рассказал о деталях грядущего трансфера форварда своей команды в бельгийский коллектив.

Как сообщалось ранее, нападающий львовского Руха Николай Кухаревич сумел успешно пройти медицинское обследование перед будущим трансфером в бельгийский Андерлехт.

По завершению данной процедуры, свой комментарий относительно перехода футболиста в наиболее титулованный клуб Бельгии дал президент "желто-черных" Григорий Козловский.

"Сумма трансфера, время трансфера, это все будет объявлено 3-4 января во время моей встречи с президентом Андерлехта, — рассказал футбольный функционер, — Он пригласил меня в гости 4 января в Брюссель. А я пригласил его 6 февраля во Львов на свой день рождения. Мы согласовали эти даты".

Объявил Козловский также и о начале достаточно амбициозного проекта по обмену опытом и кадрами между клубами: "Большая дружба двух клубов началась. У нас есть договоренность, что в течение пяти лет Андерлехт должен сыграть два товарищеских матча с Рухом во Львове. Также наши дети будут ездить на турниры в Бельгию, и там их будет принимать Андерлехт, а мы будем приглашать их к нам на турниры. Новая украинско-бельгийская история началась", — заявил президент Руха.

Портал Transfermarkt сообщает, что ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 тыс. евро, в то время как, согласно определенным данным, Андерлехт заплатит львовскому клубу сумму, в двукратном размере превосходящую публичную информацию.

19-летний нападающий провел в этом сезоне украинской Премьер-лиги уже 12 поединков (702 минуты), сумев отметиться голом лишь однажды — в ворота днепровского Днепра-1 в последнем матче перед зимней паузой (4:1).