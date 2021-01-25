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Бубакар Саннех, за которого Андерлехт заплатил 8 миллионов евро в 2018 году, отправился в Орхус.

Орхус арендовал до конца сезона у Андерлехта защитника Бабакара Саннеха — сообщил официальный Твиттер бельгийского клуба.

В 2018 году гамбиец стал рекордным приобретением клуба: за Саннеха Андерлехт заплатил Мидтьюлланну 8 миллионов евро, однако защитник так и не смог прижиться в составе «фиолетовых».

Саннех выступал за Реал де Банжул (17 матчей, 3 гола) Хорсенс (106, 17), Мидтьюлланн (16, 13), Андерлехт (12, 1), Гезтепе (аренда, 2, 0) и Остенде (аренда, 3, 0).

Ранее сообщалось, что Андерлехт арендовал у Хоффенхайма Якоба Брууна Ларсена.

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