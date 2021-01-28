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Немецкий функционер высказался о дискриминации в обществе.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Будучи клубом-космополитом, Бавария выступает за толерантность. В нашем мире нет места гомофобии, ненависти и остальным формам дискриминации.

По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста футбольная семья хочет вновь подчеркнуть, что в нашем обществе толерантность должна быть чем-то само собой разумеющимся.

Мы все должны проявлять ее – как на футбольном поле, так и в повседневной жизни.

Мы знаем, что наши болельщики разделяют эту позицию, и гордимся этим. Ведь главное – это то, как мы друг к другу относимся. Нужно создавать атмосферу толерантности", – приводит слова немца официальный сайт Баварии.

Ранее Карл-Хайнц Румменигге заявил, что, в связи с пандемией коронавируса Евро-2020 может состоятся на территории одной страны.

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