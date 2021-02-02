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Нигерийский форвард целый год выступал за МЮ на правах аренды.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало продолжит свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний нигериец в ближайшее время станет игроком Аль-Шабаба из Эр-Рияда.

Нигерийский форвард, которого оценивают в 4 млн евро, выступал на правах аренды за Манчестер Юнайтед на протяжении года. В текущей кампании на его счету четыре поединка, в которых он отыграл 157 минут.