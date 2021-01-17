Германия

Наставник мюнхенского клуба поделился мыслями о положении команд в Бундеслиге.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничейные результаты Боруссии Д, Боруссии М и Лейпцига в последних поединках Бундеслиги.

"Рад ли я, что конкуренты потеряли очки? Нет. В данный момент они меня не интересуют. Мы должны следить за своей игрой и быть такими же сконцентрированными в предстоящих играх с Аугсбургом и Шальке, как в сегодняшнем матче. Хорошо, что мы оторвались на 4 очка. Это очень важно", — приводит слова Флика Twitter Bayern & Germany.

Ранее наставник Баварии поделился эмоциями от сенсационного поражения его команды в матче против второлигового Киля.