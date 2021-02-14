Предлагаем оставить свой выбор и подискутировать касательно неожиданных результатов в каждой из топ-5 лиг.
Сейчас все топ-чемпионаты в самом разгаре и из тура в тур мы становимся свидетелями очередных сенсаций. Далеко ходить не надо — буквально накануне Лестер в красивейшем стиле отправил в нокаут действующего чемпиона Англии Ливерпуль, для которого это поражение стало третьим кряду. Или, например, в Серии А Наполи минимально одолел Ювентус, гегемония которого в Италии продолжается вот уже девять лет. И прямо сейчас все идет к тому, что как минимум в трех из пяти топ-турнирах чемпион будет свергнут. Давайте же подробнее о каждом!
Английская Премьер-лига
Лидер чемпионата Ман Сити после вчерашней победы (16 подряд!) над "шпорами" обгоняет чемпиона Ливерпуль вот уже на 13 баллов, имея при этом еще и игру в запасе. Между Сити и Ливерпулем расположились Лестер и Манчестер Юнайтед, отстающие от "горожан" на 7 и 8 очков соответственно. Можно ли считать их участниками чемпионской гонки или же Ман Сити уже можно награждать? Судите сами.
|#
|
|14 ФЕВРАЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Манчестер Сити
|23
|16
|5
|2
|46
|14
|32
|53
|2
|
|Лестер Сити
|24
|14
|4
|6
|42
|26
|16
|46
|3
|
|Манчестер Юнайтед
|23
|13
|6
|4
|49
|30
|19
|45
|4
|
|Ливерпуль
|24
|11
|7
|6
|45
|32
|13
|40
|5
|
|Челси
|23
|11
|6
|6
|38
|24
|14
|39
|6
|
|Вест Хэм
|23
|11
|6
|6
|34
|28
|6
|39
|7
|
|Эвертон
|21
|11
|4
|6
|34
|28
|6
|37
|8
|
|Астон Вилла
|22
|11
|3
|8
|36
|24
|12
|36
|9
|
|Тоттенхэм
|23
|10
|6
|7
|36
|25
|11
|36
|10
|
|Лидс
|22
|10
|2
|10
|38
|38
|0
|32
|11
|
|Арсенал
|23
|9
|4
|10
|27
|23
|4
|31
|12
|
|Саутгемптон
|22
|8
|5
|9
|29
|37
|-8
|29
|13
|
|Кристал Пэлас
|24
|8
|5
|11
|27
|42
|-15
|29
|14
|
|Вулверхэмптон
|23
|7
|6
|10
|23
|31
|-8
|27
|15
|
|Брайтон
|24
|5
|11
|8
|25
|30
|-5
|26
|16
|
|Бернли
|23
|7
|5
|11
|17
|29
|-12
|26
|17
|
|Ньюкасл
|23
|7
|4
|12
|25
|38
|-13
|25
|18
|
|Фулхэм
|22
|2
|9
|11
|17
|31
|-14
|15
|19
|
|Вест Бромвич
|23
|2
|6
|15
|18
|54
|-36
|12
|20
|
|Шеффилд Юнайтед
|23
|3
|2
|18
|15
|37
|-22
|11
Испанская Примера
Одна из самых сенсационных команд этого сезона — мадридский Атлетико Диего Симеоне. "Кольчонерос" на восемь очков опережают Реал и Барсу и имеют при этом одну игру в запасе. Команда Эль Чоло по-прежнему очень мало пропускает (13 голов за 21 матч), но в атаке есть очевидный прогресс — в этом сезоне лишь Барса забила больше Атлетико. Кажется, с приходом Луиса Суареса в Атлетико пришел и чемпионский дух. Хватит ли сил до конца сезона?
|#
|
|14 ФЕВРАЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Атлетико
|21
|17
|3
|1
|44
|13
|31
|54
|2
|
|Барселона
|22
|14
|4
|4
|49
|21
|28
|46
|3
|
|Реал Мадрид
|22
|14
|4
|4
|39
|19
|20
|46
|4
|
|Севилья
|22
|14
|3
|5
|32
|16
|16
|45
|5
|
|Вильярреал
|22
|8
|12
|2
|31
|22
|9
|36
|6
|
|Реал Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|36
|20
|16
|35
|7
|
|Бетис
|22
|9
|3
|10
|29
|37
|-8
|30
|8
|
|Гранада
|23
|8
|6
|9
|27
|38
|-11
|30
|9
|
|Сельта
|23
|7
|8
|8
|29
|34
|-5
|29
|10
|
|Леванте
|21
|6
|9
|6
|31
|31
|0
|27
|11
|
|Атлетик
|21
|7
|4
|10
|28
|26
|2
|25
|12
|
|Валенсия
|22
|5
|9
|8
|28
|30
|-2
|24
|13
|
|Хетафе
|22
|6
|6
|10
|17
|28
|-11
|24
|14
|
|Кадис
|22
|6
|6
|10
|20
|35
|-15
|24
|15
|
|Осасуна
|22
|5
|7
|10
|21
|31
|-10
|22
|16
|
|Алавес
|23
|5
|7
|11
|20
|34
|-14
|22
|17
|
|Эйбар
|23
|4
|9
|10
|19
|26
|-7
|21
|18
|
|Вальядолид
|22
|4
|9
|9
|21
|31
|-10
|21
|19
|
|Эльче
|21
|3
|9
|9
|19
|31
|-12
|18
|20
|
|Уэска
|22
|1
|10
|11
|15
|32
|-17
|13
Итальянская Серия А
Ювентус на третьем месте и отстает от первого места на 7 очков. Этим все сказано. "Бьянконери" сейчас больше чем когда-либо за последние годы близки к тому, чтобы покинуть итальянский престол. Но главная сенсация — это не проблемы Ювентуса, а расцвет Милана во главе со Стефано Пьоли. Несмотря на поражение от Специи, шансы довольно хорошие. Златан Ибрагимович переживает вторую-третью-четвертую (выберите сами) молодость и ведет эту команду к мечте. Скудетто с Миланом — прекрасное достижение, после которого вполне можно завершить карьеру. Хотя, погодите, о чем мы? Ибра и завершение карьеры — в одном предложении?
|#
|
|13 ФЕВРАЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Милан
|22
|15
|4
|3
|45
|25
|20
|49
|2
|
|Интер
|21
|14
|5
|2
|51
|23
|28
|47
|3
|
|Ювентус
|21
|12
|6
|3
|41
|19
|22
|42
|4
|
|Наполи
|21
|13
|1
|7
|45
|21
|24
|40
|5
|
|Рома
|21
|12
|4
|5
|44
|35
|9
|40
|6
|
|Лацио
|21
|12
|4
|5
|36
|27
|9
|40
|7
|
|Аталанта
|21
|10
|7
|4
|48
|29
|19
|37
|8
|
|Сассуоло
|21
|8
|7
|6
|34
|32
|2
|31
|9
|
|Верона
|21
|8
|6
|7
|26
|23
|3
|30
|10
|
|Сампдория
|21
|8
|3
|10
|31
|32
|-1
|27
|11
|
|Дженоа
|22
|6
|7
|9
|24
|31
|-7
|25
|12
|
|Удинезе
|21
|6
|6
|9
|23
|28
|-5
|24
|13
|
|Болонья
|22
|6
|6
|10
|29
|36
|-7
|24
|14
|
|Специя
|22
|6
|6
|10
|30
|38
|-8
|24
|15
|
|Беневенто
|22
|6
|6
|10
|25
|42
|-17
|24
|16
|
|Фиорентина
|21
|5
|7
|9
|21
|33
|-12
|22
|17
|
|Торино
|22
|2
|11
|9
|32
|41
|-9
|17
|18
|
|Кальяри
|21
|3
|6
|12
|24
|39
|-15
|15
|19
|
|Парма
|21
|2
|7
|12
|14
|41
|-27
|13
|20
|
|Кротоне
|21
|3
|3
|15
|22
|50
|-28
|12
Французская Лига 1
А здесь ПСЖ с недавно прибывшим Маурисио Поччетино идет третьим и никак не может подобраться к первому Лиллю. Правда, отставание всего три очка, так что ситуация парижан даже не близка к катастрофичной. Однако, учитывая, что впереди Лига чемпионов, случится может всякое. Конкуренты не дремлют.
|#
|
|14 ФЕВРАЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Лилль
|22
|14
|6
|2
|37
|15
|22
|48
|2
|
|Лион
|22
|13
|7
|2
|46
|20
|26
|46
|3
|
|ПСЖ
|22
|14
|3
|5
|50
|14
|36
|45
|4
|
|Монако
|22
|13
|3
|6
|44
|31
|13
|42
|5
|
|Ренн
|21
|10
|6
|5
|30
|23
|7
|36
|6
|
|Метц
|22
|9
|7
|6
|27
|20
|7
|34
|7
|
|Ланс
|22
|10
|4
|8
|32
|31
|1
|34
|8
|
|Анже
|22
|10
|3
|9
|29
|34
|-5
|33
|9
|
|Марсель
|20
|9
|5
|6
|27
|22
|5
|32
|10
|
|Бордо
|22
|9
|5
|8
|26
|24
|2
|32
|11
|
|Монпелье
|22
|8
|4
|10
|34
|41
|-7
|28
|12
|
|Реймс
|22
|7
|6
|9
|30
|31
|-1
|27
|13
|
|Ницца
|21
|7
|5
|9
|23
|29
|-6
|26
|14
|
|Брест
|22
|8
|2
|12
|33
|41
|-8
|26
|15
|
|Страсбур
|22
|7
|3
|12
|30
|34
|-4
|24
|16
|
|Сент-Этьен
|22
|5
|7
|10
|21
|35
|-14
|22
|17
|
|Нант
|22
|3
|9
|10
|21
|36
|-15
|18
|18
|
|Лорьян
|21
|5
|3
|13
|26
|42
|-16
|18
|19
|
|Дижон
|22
|2
|9
|11
|15
|31
|-16
|15
|20
|
|Ним
|21
|4
|3
|14
|17
|44
|-27
|15
Немецкая Бундеслига
Этот чемпионат, к сожалению, выбивается из нашего парада. На вершине все по-прежнему — Баварии нет конкурентов. Очевидным фаворитом в борьбе за серебро выглядит Лейпциг, но у "быков" не закончены дела в Лиге чемпионов, да и конкуренты не так уж и далеко. Боруссия Дортмунд продолжает расстраивать, но глядя на турнирную таблицу ясно одно — битва за еврокубковые места будет фантастической.
Кризис в дортмундской Боруссии: что не так, и как быть дальше?
|#
|
|13 ФЕВРАЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Бавария
|20
|15
|3
|2
|58
|26
|32
|48
|2
|
|РБ Лейпциг
|21
|13
|5
|3
|37
|18
|19
|44
|3
|
|Вольфсбург
|20
|10
|8
|2
|32
|19
|13
|38
|4
|
|Байер
|21
|10
|6
|5
|38
|23
|15
|36
|5
|
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|9
|9
|2
|41
|29
|12
|36
|6
|
|Боруссия Д
|21
|10
|3
|8
|41
|31
|10
|33
|7
|
|Боруссия М
|20
|8
|8
|4
|37
|31
|6
|32
|8
|
|Фрайбург
|21
|8
|7
|6
|35
|33
|2
|31
|9
|
|Унион Берлин
|21
|7
|9
|5
|34
|25
|9
|30
|10
|
|Штутгарт
|21
|6
|8
|7
|38
|35
|3
|26
|11
|
|Вердер
|20
|5
|8
|7
|24
|27
|-3
|23
|12
|
|Хоффенхайм
|21
|6
|5
|10
|32
|39
|-7
|23
|13
|
|Аугсбург
|21
|6
|4
|11
|21
|34
|-13
|22
|14
|
|Кельн
|20
|5
|6
|9
|20
|33
|-13
|21
|15
|
|Герта
|21
|4
|6
|11
|26
|37
|-11
|18
|16
|
|Арминия
|19
|5
|2
|12
|15
|32
|-17
|17
|17
|
|Майнц
|21
|3
|5
|13
|21
|42
|-21
|14
|18
|
|Шальке
|21
|1
|6
|14
|15
|51
|-36
|9
Напоследок предлагаем вам решить, какой же из топ-чемпионатов в этом сезоне удивляет вас больше других.