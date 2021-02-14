Другое

Предлагаем оставить свой выбор и подискутировать касательно неожиданных результатов в каждой из топ-5 лиг.

Сейчас все топ-чемпионаты в самом разгаре и из тура в тур мы становимся свидетелями очередных сенсаций. Далеко ходить не надо — буквально накануне Лестер в красивейшем стиле отправил в нокаут действующего чемпиона Англии Ливерпуль, для которого это поражение стало третьим кряду. Или, например, в Серии А Наполи минимально одолел Ювентус, гегемония которого в Италии продолжается вот уже девять лет. И прямо сейчас все идет к тому, что как минимум в трех из пяти топ-турнирах чемпион будет свергнут. Давайте же подробнее о каждом!

Английская Премьер-лига

Лидер чемпионата Ман Сити после вчерашней победы (16 подряд!) над "шпорами" обгоняет чемпиона Ливерпуль вот уже на 13 баллов, имея при этом еще и игру в запасе. Между Сити и Ливерпулем расположились Лестер и Манчестер Юнайтед, отстающие от "горожан" на 7 и 8 очков соответственно. Можно ли считать их участниками чемпионской гонки или же Ман Сити уже можно награждать? Судите сами.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Манчестер Сити 23 16 5 2 46 14 32 53 2 Лестер Сити 24 14 4 6 42 26 16 46 3 Манчестер Юнайтед 23 13 6 4 49 30 19 45 4 Ливерпуль 24 11 7 6 45 32 13 40 5 Челси 23 11 6 6 38 24 14 39 6 Вест Хэм 23 11 6 6 34 28 6 39 7 Эвертон 21 11 4 6 34 28 6 37 8 Астон Вилла 22 11 3 8 36 24 12 36 9 Тоттенхэм 23 10 6 7 36 25 11 36 10 Лидс 22 10 2 10 38 38 0 32 11 Арсенал 23 9 4 10 27 23 4 31 12 Саутгемптон 22 8 5 9 29 37 -8 29 13 Кристал Пэлас 24 8 5 11 27 42 -15 29 14 Вулверхэмптон 23 7 6 10 23 31 -8 27 15 Брайтон 24 5 11 8 25 30 -5 26 16 Бернли 23 7 5 11 17 29 -12 26 17 Ньюкасл 23 7 4 12 25 38 -13 25 18 Фулхэм 22 2 9 11 17 31 -14 15 19 Вест Бромвич 23 2 6 15 18 54 -36 12 20 Шеффилд Юнайтед 23 3 2 18 15 37 -22 11

Испанская Примера

Одна из самых сенсационных команд этого сезона — мадридский Атлетико Диего Симеоне. "Кольчонерос" на восемь очков опережают Реал и Барсу и имеют при этом одну игру в запасе. Команда Эль Чоло по-прежнему очень мало пропускает (13 голов за 21 матч), но в атаке есть очевидный прогресс — в этом сезоне лишь Барса забила больше Атлетико. Кажется, с приходом Луиса Суареса в Атлетико пришел и чемпионский дух. Хватит ли сил до конца сезона?

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2020 — 2021

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Атлетико 21 17 3 1 44 13 31 54 2 Барселона 22 14 4 4 49 21 28 46 3 Реал Мадрид 22 14 4 4 39 19 20 46 4 Севилья 22 14 3 5 32 16 16 45 5 Вильярреал 22 8 12 2 31 22 9 36 6 Реал Сосьедад 22 9 8 5 36 20 16 35 7 Бетис 22 9 3 10 29 37 -8 30 8 Гранада 23 8 6 9 27 38 -11 30 9 Сельта 23 7 8 8 29 34 -5 29 10 Леванте 21 6 9 6 31 31 0 27 11 Атлетик 21 7 4 10 28 26 2 25 12 Валенсия 22 5 9 8 28 30 -2 24 13 Хетафе 22 6 6 10 17 28 -11 24 14 Кадис 22 6 6 10 20 35 -15 24 15 Осасуна 22 5 7 10 21 31 -10 22 16 Алавес 23 5 7 11 20 34 -14 22 17 Эйбар 23 4 9 10 19 26 -7 21 18 Вальядолид 22 4 9 9 21 31 -10 21 19 Эльче 21 3 9 9 19 31 -12 18 20 Уэска 22 1 10 11 15 32 -17 13

Итальянская Серия А

Ювентус на третьем месте и отстает от первого места на 7 очков. Этим все сказано. "Бьянконери" сейчас больше чем когда-либо за последние годы близки к тому, чтобы покинуть итальянский престол. Но главная сенсация — это не проблемы Ювентуса, а расцвет Милана во главе со Стефано Пьоли. Несмотря на поражение от Специи, шансы довольно хорошие. Златан Ибрагимович переживает вторую-третью-четвертую (выберите сами) молодость и ведет эту команду к мечте. Скудетто с Миланом — прекрасное достижение, после которого вполне можно завершить карьеру. Хотя, погодите, о чем мы? Ибра и завершение карьеры — в одном предложении?

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Милан 22 15 4 3 45 25 20 49 2 Интер 21 14 5 2 51 23 28 47 3 Ювентус 21 12 6 3 41 19 22 42 4 Наполи 21 13 1 7 45 21 24 40 5 Рома 21 12 4 5 44 35 9 40 6 Лацио 21 12 4 5 36 27 9 40 7 Аталанта 21 10 7 4 48 29 19 37 8 Сассуоло 21 8 7 6 34 32 2 31 9 Верона 21 8 6 7 26 23 3 30 10 Сампдория 21 8 3 10 31 32 -1 27 11 Дженоа 22 6 7 9 24 31 -7 25 12 Удинезе 21 6 6 9 23 28 -5 24 13 Болонья 22 6 6 10 29 36 -7 24 14 Специя 22 6 6 10 30 38 -8 24 15 Беневенто 22 6 6 10 25 42 -17 24 16 Фиорентина 21 5 7 9 21 33 -12 22 17 Торино 22 2 11 9 32 41 -9 17 18 Кальяри 21 3 6 12 24 39 -15 15 19 Парма 21 2 7 12 14 41 -27 13 20 Кротоне 21 3 3 15 22 50 -28 12

Французская Лига 1

А здесь ПСЖ с недавно прибывшим Маурисио Поччетино идет третьим и никак не может подобраться к первому Лиллю. Правда, отставание всего три очка, так что ситуация парижан даже не близка к катастрофичной. Однако, учитывая, что впереди Лига чемпионов, случится может всякое. Конкуренты не дремлют.

ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1, 2020 — 2021

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Лилль 22 14 6 2 37 15 22 48 2 Лион 22 13 7 2 46 20 26 46 3 ПСЖ 22 14 3 5 50 14 36 45 4 Монако 22 13 3 6 44 31 13 42 5 Ренн 21 10 6 5 30 23 7 36 6 Метц 22 9 7 6 27 20 7 34 7 Ланс 22 10 4 8 32 31 1 34 8 Анже 22 10 3 9 29 34 -5 33 9 Марсель 20 9 5 6 27 22 5 32 10 Бордо 22 9 5 8 26 24 2 32 11 Монпелье 22 8 4 10 34 41 -7 28 12 Реймс 22 7 6 9 30 31 -1 27 13 Ницца 21 7 5 9 23 29 -6 26 14 Брест 22 8 2 12 33 41 -8 26 15 Страсбур 22 7 3 12 30 34 -4 24 16 Сент-Этьен 22 5 7 10 21 35 -14 22 17 Нант 22 3 9 10 21 36 -15 18 18 Лорьян 21 5 3 13 26 42 -16 18 19 Дижон 22 2 9 11 15 31 -16 15 20 Ним 21 4 3 14 17 44 -27 15

Немецкая Бундеслига

Этот чемпионат, к сожалению, выбивается из нашего парада. На вершине все по-прежнему — Баварии нет конкурентов. Очевидным фаворитом в борьбе за серебро выглядит Лейпциг, но у "быков" не закончены дела в Лиге чемпионов, да и конкуренты не так уж и далеко. Боруссия Дортмунд продолжает расстраивать, но глядя на турнирную таблицу ясно одно — битва за еврокубковые места будет фантастической.

Кризис в дортмундской Боруссии: что не так, и как быть дальше?

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Бавария 20 15 3 2 58 26 32 48 2 РБ Лейпциг 21 13 5 3 37 18 19 44 3 Вольфсбург 20 10 8 2 32 19 13 38 4 Байер 21 10 6 5 38 23 15 36 5 Айнтрахт Франкфурт 20 9 9 2 41 29 12 36 6 Боруссия Д 21 10 3 8 41 31 10 33 7 Боруссия М 20 8 8 4 37 31 6 32 8 Фрайбург 21 8 7 6 35 33 2 31 9 Унион Берлин 21 7 9 5 34 25 9 30 10 Штутгарт 21 6 8 7 38 35 3 26 11 Вердер 20 5 8 7 24 27 -3 23 12 Хоффенхайм 21 6 5 10 32 39 -7 23 13 Аугсбург 21 6 4 11 21 34 -13 22 14 Кельн 20 5 6 9 20 33 -13 21 15 Герта 21 4 6 11 26 37 -11 18 16 Арминия 19 5 2 12 15 32 -17 17 17 Майнц 21 3 5 13 21 42 -21 14 18 Шальке 21 1 6 14 15 51 -36 9



Напоследок предлагаем вам решить, какой же из топ-чемпионатов в этом сезоне удивляет вас больше других.