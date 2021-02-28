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Футболист провел все 90 минут на поле.

В рамках 19-го тура польской Экстракласы варшавская Легия на выезде одолела Гурник Забже (1:2).

Украинский защитник Артем Шабанов впервые вышел в старте за Легию и отыграл все 90 минут на поле.

Голами за Легию отметились Бартош Капустка на четвертой минуте и Кацпер Костож на 82-й. У Гурника забил Хесус Хименес.

Что касается другого украинца Назария Русина, то он не попал в заявку команды на игру, так как присоединился к Легии всего несколько дней назад.

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