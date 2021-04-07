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Бельгийский вратарь равнялся на легендарных футболистов.

Вратарь Реала Тибо Куртуа высказался о лучших по его мнению голкиперах мира на сегодняшний день.

"Такие вопросы всегда сложны, уровень вратарей сейчас очень высок. Есть поколения голкиперов.

Облак, тер Штеген, Алиссон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

В детстве я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за ван дер Саром, который тоже был моим кумиром.

Также я восхищался Чехом, не забудем и Буффона, легенда. В плане ориентира на позиции это скорее был ван дер Сар", – сказал бельгийский голкипер.

Ранее Тибо Куртуа прокомментировал победу над Ливерпулем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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