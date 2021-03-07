Бельгиец высказался о работе в стане "королевского" клуба.
Тибо Куртуа, getty images
07 марта 2021, 13:03
Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал от отношении к нему в стане "сливочных", а также поделился подробностями адаптации в мадридском клубе
"В первое время в Реале я пережил настоящее цунами. Критики было очень много. У меня были три замечательных года в Атлетико, я стал спортсменом года в Бельгии и думал, что это здорово.
Сейчас же складывается чувство, что всё, что я делаю — воспринимается как должное. К примеру, моя игра против Вальядолида — такое ощущение, что её просто не было.
Иногда возникает ощущение, что продолжать играть на высшем уровне в самом большом клубе в мире больше не имеет смысла», — приводит слова Куртуа Marca.
Ранее голкипер ПСЖ Кейлор Навас поделился воспоминаниями о выступлениях за мадридский Реал.
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