Испания

Бельгиец высказался о работе в стане "королевского" клуба.

Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал от отношении к нему в стане "сливочных", а также поделился подробностями адаптации в мадридском клубе

"В первое время в Реале я пережил настоящее цунами. Критики было очень много. У меня были три замечательных года в Атлетико, я стал спортсменом года в Бельгии и думал, что это здорово.

Сейчас же складывается чувство, что всё, что я делаю — воспринимается как должное. К примеру, моя игра против Вальядолида — такое ощущение, что её просто не было.

Иногда возникает ощущение, что продолжать играть на высшем уровне в самом большом клубе в мире больше не имеет смысла», — приводит слова Куртуа Marca.

Ранее голкипер ПСЖ Кейлор Навас поделился воспоминаниями о выступлениях за мадридский Реал.

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