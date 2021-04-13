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Болезнь подкосила большую часть обоймы команды.

В рамках восьмого тура первого этапа эквадорской Лиги Про один из флагманов национального первенства данной страны — Барселона Гуаякиль — получил одну из наиболее легких в своей истории.

Дело в том, что соперник одноименного испанскому гранду клуба, Сосьедад Депортива Аукас, из-за массового заражения коронавирусом COVID-19 не сумел собрать достаточное количество футболистов даже для полноценного основного состава на выездную игру.

При этом, клубу пришлось добираться из столицы страны — Кито — в пункт назначения на автобусе, преодолев тем самым путь в 421 км.

По прибытию в пункт назначения, Аукас обнародовал стартовый состав команды на предстоящую игру, в котором нашлось место всего для семи футболистов, что является минимально допустимым числом для самого факта начала поединка.

Однако, два быстрых гола от явного фаворита пары спровоцировали отказ гостей продолжать дальнейших ход поединка, за что они получили техническое поражение со счетом 0:3.

Отметим, что в своем заявлении перед отчетной игрой руководство Аукаса просило соперников и Федерацию футбола Эквадора о переносе поединка, однако, по всей видимости, получило отказ.

"Наш состав первой команды находится в абсолютно невыгодном положении, однако мы все равно будем соревноваться с той страстью, которая идентифицирует Аукас. О ситуации было должным образом проинформировано руководство властям Лиги Про и Барселоны, нашего соперника, с намерением перенести игру сегодня вечером.

Сегодня, делегация спортивного общества Аукас приехала в город Гуаякиль, чтобы, в строгом соответствии с правилами, предстать на встрече против барселонского футбольного клуба, несмотря на твердое намерение не подвергать большее число людей возможному заражению".

Отметим, что после восьми сыгранных туров Аукас с девятью набранными очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы.