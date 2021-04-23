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Стали известны финансовые подробности несостоявшейся суперлиги.

Просуществовавшая всего два дня Европейская Суперлига приносила бы Реалу и Барселоне значительно больший доход, чем остальным основателям — журналисты Spiegel раздобыли информацию о распределении доходов в элитном сообществе футбольных клубов.

Создатели Суперлиги строили планы минимум на 23 года, а продержались 2 дня

Как свидетельствуют страницы документа, попавшего в руки немецких журналистов, договор между 12-ю клубами-основателями был рассчитан на 23 года, но протесты болельщиков и жесткая позиция УЕФА сократили этот срок до двух дней.

К 12-ти клубам, которые стали всем известны, как основатели, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Милан, Интер, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси, должны были присоединиться ПСЖ, Бавария и Боруссия Д.

При этом в распределении доходов членов Суперлиги изначально было заложено неравенство. В сумме все 15 клубов получили бы стартовый капитал в 3,5 миллиарда евро, но Атлетико, Милан, Интер и Боруссия Д получили бы по 3,8% от общей суммы, а остальные 11 — по 7,7%.

В элитном клубе равных у Реала и Барселоны все равно были привилегии

Интересно, что Реалу и Барселоне "за особые заслуги" полагалось по 60 миллионов евро бонусов: 30 после первого сезона и столько же после второго.

Если же кто-то из клубов захотел бы выйти из Суперлиги, то ему пришлось бы заплатить штраф в 150 миллионов евро.

Spiegel обещал не останавливаться на раздобытых материалах, так что ожидаем новые подробности.