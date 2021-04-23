Англия

Наставник "канониров" высказался достоинстве и величии своего клуба.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о приглашении Арсенала в Европейскую Суперлигу.

"Мы — один из лучших клубов мира. Мы невероятно гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю. Мы полностью осознаём все требования и стремление к совершенству.

Нельзя отрицать историю, а история связана с результатами и определёнными способами действий и ценностями. Нельзя отрицать поддержку и любовь клуба по всему миру.

Наше приглашение — не случайность. Это право было заслужено усилиями многих людей на протяжении долгих лет", — сказал наставник лондонского клуба.

Ранее Микель Артета высказался о проходе в 1/2 финала Лиги Европы.