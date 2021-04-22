Испания

Наставник мадридского Реала в очередной раз прокомментировал неудачу с проектом Суперлиги.

Идея о создании Суперлиги Европы — нового турнира на клубном уровне, оказалась легкой в реализации исключительно на бумаге. В реальности же, клубы-соучредители рисковали попасть под достаточно суровые санкции УЕА и лишиться, пожалуй, главного в своем существовании — поддержки преданных болельщиков.

Суммарный вес рисков оказался куда больше, чем объем выгоды, поэтому большинство клубов дало обратный ход своему согласию на участие в развитии проекта. Однако, один из главных зачинщиков данного процесса — президент мадридского Реала Флорентино Перес — все еще питает надежды о полноценном создании данного турнира. Об этому футбольный функционер рассказал в интервью передаче El Larguero.

"Прошлая ночь была долгой. Мы заседали до часу ночи. Я расстроен и разочарован. Никто не собирался наносить ущерб внутренним лигам. Мы просто хотели заменить нынешнюю Лигу чемпионов УЕФА, потому что это — морально устаревший турнир, и он больше не работает должным образом.

Мы работали над Суперлигой в течение трех лет, чтобы бороться с экономической ситуацией, в которой мы сейчас живем. Некоторые президенты лиг и президент УЕФА были невероятно агрессивными. Я никогда не видел ничего подобного. Это было организованным сопротивлением.

Суперлига будет проходить с августа и до конца сезона. Это будут огромные деньги для больших и маленьких команд.

Один из 6 клубов английской Премьер-лиги не был полностью убежден в этом проекте, и он стал заразительным для остальных. Было распространено много лжи. Что мы закрываем национальные лиги, что футбольные заслуги ушли, что мы убиваем футбол. Все это неправда. Суперлига была способом заработать деньги. Если этот проект не сработал, то заработает другой.

Все 12 клубов подписали обязывающий контракт. Есть люди с привилегиями, которые не хотят их терять, даже если это происходит за счет саботажа работы клубов. Клубы АПЛ ушли, потому что УЕФА и ФИФА начали целое шоу и было слишком много давления. Дело было не в болельщиках или Борисе Джонсоне.

Суперлига сейчас на паузе. ФИФА и УЕФА не дали нам ничего объяснить, они поступили некорректно. Реал Мадрид, Барселона, Ювентус и Милан все еще ведут переговоры, чтобы найти решение. Они еще не ушли.

Владельцы из Манчестера начали кампанию манипуляций, чтобы мы покончили с чемпионатами. Я не скажу, какой клуб.

Люди говорят, что дело не в футбольных заслугах, но это неправильно. Эти 15 клубов заработали свое место в данном турнире исключительно на поле, они выигрывали трофеи последние 20 лет. Как вы можете сказать, что они этого не заслужили?

Нам нужен новый формат для зарабатывания денег. Всегда одни и те же 15 команд в Суперлиге? Что же, Реал Мадрид, Атлетико и Барселона всегда участвуют в европейских соревнованиях. То же самое происходит с клубами Серии А.

Новый формат ЛЧ с 2024 года никак не решает эту проблему. По какой-то причине, никто не может этого понять. Реальность есть реальность. Посмотрите данные по просмотрам — сколько людей смотрят большие игры, и сколько людей смотрят все остальные игры? Мы должны быть реалистами.

Я разговаривал с Лапортой, Барселона все еще с нами. Контракты подписаны и имеют обязательную силу. Клубы АПЛ не могут просто так уйти, мы не подадим иск, потому что они серьезные люди, и мы найдем решения.

В эти дни я не чувствую себя одиноким. Никто не оставил меня одного. Сегодня я разговаривал с представителями Ювентуса 3 раза. Я не один. Я не боюсь ФИФА или УЕФА. Если вы думаете, что Суперлига мертва, вы крупно ошибаетесь.

Не только у нас, этим летом не будет крупных трансферов. В других клубах, без Суперлиги, такая же тяжелая финансовая ситуация. Если деньги не свалятся с неба, крупных сделок не будет, а стоимость прав на трансляцию снизится, и будет сложно продать любого игрока. Все 12 клубов должны были сказать об этом, но мы знаем, что произошло.

При этом, я не говорю, что мы не будем подписывать Килиана Мбаппе. Это вопрос следующего сезона. Сейчас мы работаем над делами этого сезона. Разрушит ли создание Суперлиги наши отношения с ПСЖ? Нет, мы друзья.

После того, как турнир был объявлен, мне позвонили, чтобы поздравить, и попросили продолжать свою работу в этом направлении. Многие люди подталкивали меня двигаться вперед.

Продление Рамоса? Игроки должны приложить усилия для преодоления COVID-19. Это все, что я говорю. Мы движемся к €180 миллионов убытков в этом сезоне, поэтому надо что-то срочно решать", — подытожил президент мадридского Реала.

Напомним, что "сливочные" в текущем сезоне все еще ведут борьбу за защиту титула чемпионов Испании, а также сражаются за кубок Лиги чемпионов УЕФА.