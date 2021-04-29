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Для команды из Варшавы это рекордное 15-е чемпионство.

В поединке 27-го тура чемпионата Польши Ракув расписал мировую с Ягеллонией (0:0), благодаря чему Легия имеет девять очков преимущества в турнирной таблице за три тура до финиша и стала недосягаема для своих соперников.

Таким образом, варшавский клуб оформил досрочное чемпионство, которое стало 15-м в истории клуба. Это новый рекорд чемпионата Польши. По 14 титулов завоевали Гурник и Рух.

Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно Легия подписала арендные соглашения с двумя игроками киевского Динамо — Артемом Шабановым и Назарием Русиным.

До своей травмы Артем успел провести семь поединков, а Русин пока не принимал участие в матчах чемпионата.

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