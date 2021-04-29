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Знаменитый футбольный агент теперь представляет интересы звезды Ювентуса и женской сборной Италии.

Барбара Бонансеа теперь "в шоколаде"? Getty Images

Барбара Бонансеа теперь "в шоколаде"? Getty Images

Мино Райола осознал, что в мире футбола наступает время равенства полов, и подписал свой первый контракт с женщиной-футболисткой — сообщает Gazzetta dello Sport.

Избранницей агента Ибрагимовича, Погба, Доннаруммы, Холанда и прочих стала звезда Ювентуса и сборной Италии Барбара Бонансеа.

Почему-то никого не удивило, что первым делом после начала сотрудничества с Райолой 29-летняя нападающая отказалась подписывать новый контракт с Ювентусом (нынешний 4-летний истекает 30 июня 2021 года), потребовав солидного улучшения условий.

Бонансеа провела 61 матч за женскую сборную Италии (21 гол) и выступала за Торино (108 матчей, 27 голов), Брешию (117, 61, выиграла 2 чемпионата, 2 Кубка и 2 Суперкубка Италии) и Ювентус (67, 39, 3 чемпионата, 1 Кубок и 2 Суперкубка Италии).