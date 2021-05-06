Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В 25-м туре УПЛ может официально решиться вопрос о пребывании Руха и Олимпика в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Рух — Олимпик

Четверг, 6 мая, 19:00. Львов, Арена Львов. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Будем откровенны: в то, что Рух каким-то чудом может потерять право на прописку в УПЛ на следующий сезон (по спортивному принципу, естественно, а не так как иногда у нас случается) не верит никто.

Преимущество над Минаем в 6 очков за два тура до финиша и превосходство над закарпатцами по личным встречам может оказаться не важным, если по окончании чемпионата сразу несколько команд, в том числе Рух с Минаем, наберут одинаковое количество очков и придется вести сложные подсчеты дополнительных показателей. Но это будет нечто из области ненаучной фантастики.

Впрочем, учитывая закон подлости, согласно которому наименее желаемое осуществляется с наибольшей вероятностью, "желто-черные" не станут рисковать, особенно с учетом того, что можно поставить яркую точку в сезоне в родных стенах.

Что касается Олимпика, то здесь все намного серьезнее. Преимущество над главным аутсайдером три пункта, случиться может всякое, поэтому очки в противостоянии с соперником, вряд ли превосходящим по классу, дончанам не помешают.

Олимпик подходит к решающей фазе чемпионата в непростой ситуации: после очередной "смены коней на переправе". Юрий Калитвинцев, сумевший за время своего правления добыть одну ничью и одну победу, ушел с тренерского поста, освободив место "новому-старому" наставнику — Роману Санжару.

Истории известно немало случаев, когда приход нового тренера давал команде необходимую встряску и позволял творить чудеса, тем более, что в случае Олимпика и его сохранения прописки в элите и чуда-то особого не нужно, надо просто не провалиться.

Можно не сомневаться, что поединок получится "заводной" и, возможно, непростой для судейства. А если учесть, что высока его важность для итогового распределения мест в турнирной таблице, было решено использовать на нем систему VAR. Впрочем, как показывает практика, даже самые передовые технологии порой оказываются бесполезны, учитывая уровень компетенции и прочих качеств "пользователей".

Интересные факты

- Команды провели между собой единственный официальный матч, который закончился победой Олимпика (3:1) в первом круге текущего чемпионата.

- Олимпик неизменно пропускает на протяжении 21-го матча УПЛ (39 голов).

- Беспроигрышная серия Руха в чемпионате насчитывает 5 матчей: 3 победы и 2 ничьи.

- Олимпик не выигрывает в УПЛ на выезде 8 матчей подряд: 1 ничья и 7 поражений.

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