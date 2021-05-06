Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Лиги Европы.
Getty Images
06 мая 2021, 07:30
В ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы Арсенал постарается воспользоваться голом на поле Вильярреала и пробиться в финал.
Арсенал — Вильярреал
Четверг, 6 мая, 22:00. Лондон, Эмирэйтс Стэдиум. Арбитр — Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:2
Первый матч в Испании крайне неудачно складывался для Арсенала, однако пенальти, реализованный Пепе под занавес матча, оставляет вопрос о финалисте открытым.
Для Арсенала, накануне в АПЛ обыгравшего Ньюкасл (2:0), успех в Лиге Европы может оказаться единственным шансом выступить в следующем сезоне в Европе. У Вильярреала, обыгравшего в 34-м туре Хетафе (1:0), вопрос так остро не стоит, и хотя зона Лиги чемпионов для "подводников" недоступна, без Лиги Европы или, на худой конец, Лиги конференций, они вряд ли останутся.
Обе команды не смогут предстать на Эмирэйтс в оптимальных составах.
Себальос (Арсенал) и Капу (Вильярреал) заработали красные карточки в первом матче и, естественно, своим командам не помогут.
В составе "канониров" травму в матче против Ньюкасла получил Давид Луис, а Тирни и Ляказетт еще не приступили к полноценным тренировкам и их присутствие на поле под огромным вопросом. А вот состоянием Обамеянга Аретта уже полностью доволен.
У Вильярреала, помимо отсутствующего Капу, в лазарете пребывает Иборра, а состояние Фойта оценивается со сдержанным оптимизмом.
Положение в клубном рейтинге УЕФА:
Арсенал — 10;
Вильярреал — 22.
Интересные факты
– Победная серия Вильярреала в Лиге Европы насчитывает 9 матчей.
– Вильярреал забивает не менее двух мячей в семи из последних восьми матчей Лиги Европы.
– Для Вильярреала оба его полуфинала Лиги Европы закончились неудачами.
– Вильярреал лишь раз не прошел дальше после 15-ти побед в первом домашнем поединке в двухматчевых еврокубковых дуэлях.
– Арсенал дважды играл в полуфиналах Лиги Европы: один удачно, один — нет.
– Арсенал 14 раз проигрывал в первом поединке в двухматчевых еврокубковых дуэлях и лишь 4 раза прошел дальше.
Ориентировочные составы
Не сыграют: Давид Луис, Себальос — Иборра, Капу.
Под вопросом: Тирни, Ляказетт — Фойт.
Слова
Микель Артета, главный тренер Арсенала:
"Для некоторых моих игроков этот сезон может стать последним в команде, и мы увидим, насколько для них важен этот турнир и успех в нем для клуба. Арсенал лишь 10-й раз играет в полуфинале европейского турнира, так что это хороший повод достичь чего-то большего".
"Очень важно, что нам удалось забить на выезде. Конечно, минимальное поражение в первом матче — это не тот результат, на который мы рассчитывали, но исходя из того, как складывалась игра, наши шансы не так уж плохи".
Унаи Эмери, главный тренер Вильярреала:
"За тот год, что мы работаем вместе, команде удалось выработать уверенность в собственных силах. И именно эта уверенность должна помочь нам достичь своей цели — успешно выступить в Лиге Европы".
"Оглядываться на победу в первом матче нет смысла. Мы и в ответном должны сыграть в свою игру и контролировать ситуацию на поле. Мы неплохо изучили соперника, и даже с Обамеянгом в составе Арсенала знаем, как с ним справиться".
прогноз 2:1