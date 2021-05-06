Лига Европы

Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Лиги Европы.

В ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы Арсенал постарается воспользоваться голом на поле Вильярреала и пробиться в финал.

Арсенал — Вильярреал

Четверг, 6 мая, 22:00. Лондон, Эмирэйтс Стэдиум. Арбитр — Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:2

Первый матч в Испании крайне неудачно складывался для Арсенала, однако пенальти, реализованный Пепе под занавес матча, оставляет вопрос о финалисте открытым.

Для Арсенала, накануне в АПЛ обыгравшего Ньюкасл (2:0), успех в Лиге Европы может оказаться единственным шансом выступить в следующем сезоне в Европе. У Вильярреала, обыгравшего в 34-м туре Хетафе (1:0), вопрос так остро не стоит, и хотя зона Лиги чемпионов для "подводников" недоступна, без Лиги Европы или, на худой конец, Лиги конференций, они вряд ли останутся.

Обе команды не смогут предстать на Эмирэйтс в оптимальных составах.

Себальос (Арсенал) и Капу (Вильярреал) заработали красные карточки в первом матче и, естественно, своим командам не помогут.

В составе "канониров" травму в матче против Ньюкасла получил Давид Луис, а Тирни и Ляказетт еще не приступили к полноценным тренировкам и их присутствие на поле под огромным вопросом. А вот состоянием Обамеянга Аретта уже полностью доволен.

У Вильярреала, помимо отсутствующего Капу, в лазарете пребывает Иборра, а состояние Фойта оценивается со сдержанным оптимизмом.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

Арсенал — 10;

Вильярреал — 22.

Интересные факты

– Победная серия Вильярреала в Лиге Европы насчитывает 9 матчей.

– Вильярреал забивает не менее двух мячей в семи из последних восьми матчей Лиги Европы.

– Для Вильярреала оба его полуфинала Лиги Европы закончились неудачами.

– Вильярреал лишь раз не прошел дальше после 15-ти побед в первом домашнем поединке в двухматчевых еврокубковых дуэлях.

– Арсенал дважды играл в полуфиналах Лиги Европы: один удачно, один — нет.

– Арсенал 14 раз проигрывал в первом поединке в двухматчевых еврокубковых дуэлях и лишь 4 раза прошел дальше.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Давид Луис, Себальос — Иборра, Капу.

Под вопросом: Тирни, Ляказетт — Фойт.

Слова

Микель Артета, главный тренер Арсенала:

"Для некоторых моих игроков этот сезон может стать последним в команде, и мы увидим, насколько для них важен этот турнир и успех в нем для клуба. Арсенал лишь 10-й раз играет в полуфинале европейского турнира, так что это хороший повод достичь чего-то большего".

"Очень важно, что нам удалось забить на выезде. Конечно, минимальное поражение в первом матче — это не тот результат, на который мы рассчитывали, но исходя из того, как складывалась игра, наши шансы не так уж плохи".

Унаи Эмери, главный тренер Вильярреала:

"За тот год, что мы работаем вместе, команде удалось выработать уверенность в собственных силах. И именно эта уверенность должна помочь нам достичь своей цели — успешно выступить в Лиге Европы".

"Оглядываться на победу в первом матче нет смысла. Мы и в ответном должны сыграть в свою игру и контролировать ситуацию на поле. Мы неплохо изучили соперника, и даже с Обамеянгом в составе Арсенала знаем, как с ним справиться".