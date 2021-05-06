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FIFPRO провела исследование о нагрузках на игроков.

Согласно исследованиям Международной федерации футболистов (FIFPRO), 80% игроков ведущих европейских клубов в настоящее время находятся в так называемой "критической зоне", из-за чего они сильно подвержены травмам.

Данные, опубликованные FIFPRO показывают, что увеличение числа матчей из-за пандемии коронавируса, а также поездки в сборную и на еврокубковые поединки и сокращенные межсезонья, говорит о серьезной проблеме для здоровья и продолжительности карьеры футболистов.

Отчет, в котором рассматривалась рабочая нагрузка 265 игроков в 43 чемпионатах в период с 1 мая 2020 года по 31 января 2021 года, выпущен в то время, когда требования к игрокам были максимально высокими.

Ранее полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов из 36 команд, который вступит в силу с 2024 года.

Также ФИФА пытается найти новое место в календаре для расширенного клубного чемпионата мира. Первый розыгрыш турнира должен был пройти этим летом в Китае, но был отложен из-за перенесенных турниров — Евро-2020 и Копа Америка.

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