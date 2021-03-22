Украина

Бывший наставник "бело-синих" рассказал об отношении украинских специалистов к своим коллегам из-за рубежа.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о том, что украинским тренерам не нравилось работать с испанскими коллегами в структуре киевского Динамо.

"Конечно, не хотели с испанцами работать, потому что они заставляли работать. А кто же хочет работать? Те испанцы, которые сюда приезжали, я же не просто брал их сюда — я проверял, я видел, как Рауль, Висенте – они жили 24 часа на базе и работали рядом со мной.

Я видел, как работал Альберто Босх и Унаи Мельгоса, которые продолжают работать со мной. Они заставляют людей работать, поэтому некоторые тренеры в академии были недовольны тем, что работали слишком много. Раньше у них там было, я знаю некоторые тренеры приходили на тренировку, в машине поменял бутсы, вышел, потренировал детей, свисточек, снял бутсы, в машину сел и поехал. Вот это очень комфортная тренировка, а испанцы всегда заставляли что-то делать.

Это все знают. Все думают, что у нас если футболист имел супер прошлое как игрок, то он будет 100% хорошим тренером, особенно детским. Детский тренер – это педагог, это учитель, там больше нужны задатки педагога, а не футболиста, которые играл там условно 30 матчей в Лиге чемпионов. Это абсолютно разные вещи и разные психологии людей.

Ставить тренеров – это прерогатива руководителей. Когда я был руководителем Динамо как тренер, хорошо, что я получил поддержку президента, мы постарались воплотить эту модель игры в киевском Динамо. Кто-то говорит – хуже, лучше, но мы выигрывали все возрасты в Украине, мы играли успешно Европе, имею в виду молодежные команды. Я был рад успехам как первой команды, так и молодежных", – сказал Ребров в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Ребров рассказал, почему минувшим летом он отказался возглавить киевское Динамо.